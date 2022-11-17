Hakkari'de 17 Kasım Dünya Prematüre Günü etkinliği

Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan etkinlikler çerçevesinde prematüre çocuklu aileler ile hastaneye gelen vatandaşlara Dünya Prematüre Günü nedeniyle detaylı bilgilendirme yapıldı. Üzerinde "Dünya Prematüre Günü'nüz" kutlu olsun yazılı yaş pastalarının kesilerek ikram edilmesiyle etkinlik sona erdi.

Etkinliğe Başhekim Uzm. Dr. Uğur Can Kara, İdari ve Mali İşler Müdürü Mustafa Yoldaş, Müdür Yardımcısı Emin Şimşek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Namık Ertuş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yaşar Tanyürek, yeni doğan ünitesi hemşireleri, bazı prematüre çocuk aileleri ile vatandaşlar katıldı.