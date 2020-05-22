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Hakkari'de 175 ünite kan toplandı

Kızılay Hakkari Şube Başkanlığı tarafından “İyilik kanımızda var, kan ver hayat kurtar” sloganıyla başlatılan ve 3 gün devam eden kan bağışı kapsamında 174 ünite kan toplandı.


Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde iftar saatinden saat 24.00 kadar mobil kan aracında devam eden kan bağışına STK temsilcileri ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, 3 gün devam eden kan bağışında 175 ünite kan toplandığını söyledi. Kan bağışına ilgi gösteren herkese teşekkür eden Başkan Bozkurt, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı da kutlardı.


Kan bağışında bulunan Beşir Derneği Başkanı ve yönetimi ise kan bağışına ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

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