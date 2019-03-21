Hakkari'de 18-24 Mart Yaşlılar Haftası

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ile hastane yönetimi, “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” münasebetiyle kent merkezinde kayıtlı yaşlıları evlerinde ziyaret ederek gül verdiler. Etkinlikler çerçevesinde daha önce hiç doğum gününü kutlanmayan Meryem Kurt isimli hastanın da doğum gününü kutlayan ekipler, yaşlı kadına bir ilki yaşattı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün kriterleri baz alınarak hastalara başta tedavi olmak üzere, sosyal ve psikolojik ihtiyaçları açısından da destek olunduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda evde sağlık hizmetleri alan ve hayatında hiç doğum günü kutlanmayan Meryem Kurt adlı hastamızın doğum gününü kutlayarak, hayatında bir ilk yaşatarak yaşlımızı mutlu ettik. Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında yaşlı sağlığının korunması ve sağlıklı yaşlanma ile ilgili farkındalığın artırılmasına yönelik olarak 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle kayıtlı olan tüm yaşlı hastalarımıza gül dağıttık. Yaşlılarımıza yalnız yaşlanmadıklarını hissettirerek desteğimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle ilgili hastane yönetimimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” denildi.