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Hakkari'de 18 yerleşim yerinde karla mücadele

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesindeki köy ve mezralarda kapalı olan 18 yerleşim yerinin yeniden açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.


Hakkari il genelinde kapanan onlarca köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açılırken halen kapalı olan bazı yerleşim yerlerindeki çalışmaların ise devam ediyor. Hakkari merkeze bağlı 1 köy, 9 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 1 köy, 7 mezra yolu olmak üzere 18 yerleşim yerinin yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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