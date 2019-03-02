Hakkari'de 18 yerleşim yerinde karla mücadele

Hakkari il genelinde kapanan onlarca köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açılırken halen kapalı olan bazı yerleşim yerlerindeki çalışmaların ise devam ediyor. Hakkari merkeze bağlı 1 köy, 9 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 1 köy, 7 mezra yolu olmak üzere 18 yerleşim yerinin yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.