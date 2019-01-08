Hakkari'de 183 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 183 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 13 köy ve 30 mezra, Çukurca'da 4 köy ve 10 mezra, Yüksekova'da 35 köy ve 64 mezra ve Şemdinli ilçesinde 7 köy ve 20 mezra olmak üzere 183 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Kapanan köy ve mezra yollarının açılması için karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.