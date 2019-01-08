Hakkari'de 183 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 183 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 183 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 13 köy ve 30 mezra, Çukurca'da 4 köy ve 10 mezra, Yüksekova'da 35 köy ve 64 mezra ve Şemdinli ilçesinde 7 köy ve 20 mezra olmak üzere 183 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Kapanan köy ve mezra yollarının açılması için karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.