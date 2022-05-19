Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Hakkari Valiliği önünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam etti. Daha sonra Merzan Şehir Stadında devam eden programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Halk oyunları ekibinin gösterisi ve sanatçıların sahne almasının ardından çeşitli spor etkinlikleri ile program devam etti.

Vali Akbıyık, stantları tek dek dolaşarak öğrencilerin resim sergisi, masa tenisi, jimnastik, judo, tekvando, bilek yarışı, uzun atlama, ok atma, basketbol gibi düzenledikleri çeşitli etkinliklere eşlik etti. Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra öğrenci ve halkla kol kola girerek canlı müzik eşliğinde halay çekti. Güzel görüntülerin sergilendiği 19 Mayıs programında vatandaşlar, Vali Akbıyık ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hakkarili vatandaşlar, 19 Mayıs tarihinde ilk defa yağmursuz bir bayram kutladıklarını belirterek, protokol üyeleri ile birlikte bayramın tadını çıkarttıklarını ifade ettiler.

Bayrama Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Mustafa Berat Kasımoğlu, Tevfik Kumbasar, Talha Battal ve Murat Yayabaşı, Adalet Komisyon Başkanı Cenk Özbaş, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Kemal Kahraman, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Hasan Taner Özbey, Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kahraman, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.