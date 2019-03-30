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Hakkari'de 19 yerleşim yeri kapandı

Hakkari ve Yüksekova ilçesinde kapanan 19 yerleşim yerindeki karla mücadele çalışmaları devam ediyor.


Hakkari merkezde 4 köy, 14 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 1 mezra yolu olmak üzere kapanan 19 yerleşim yerinin yeniden açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sağanak yağışlar ve sis nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, olumsuz hava şartları ile müdahale ediyor.


Ayrıca 4 ayrı noktada çığların düştüğü Hakkari-Şırnak yolundaki karla mücadele çalışmalarının ise sis ve çığ tehlikesi nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

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