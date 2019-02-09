Hakkari'de 199 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Hakkari ve Yüksekova ilçesinde 199 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.

Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi yetkilileri, Hakkari merkezde 18 köy ile 46 mezra; Yüksekova ilçesinde ise, 57 köy ve 78 mezra yolu olmak üzere toplam 199 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını belirtti. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi.