Hakkari'de 2 adet lançer ve EYP ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yürütülen operasyonda terör örgütüne ait 2 adet lançer ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yürütülen operasyonda terör örgütüne ait 2 adet lançer ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, “Kahraman komandolarımız Hakkâri/Çukurca'da icra edilen operasyonlarda terör örgütüne ait 2 adet lançer ile 1 adet EYP ele geçirdi. Ele geçirilen EYP, METİ Timimizce imha edildi” denildi.