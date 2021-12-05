Hakkari'de 2 bin 245 adet tabanca gövdesi ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 2 bin 245 adet tabanca gövdesi ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Yüksekova ilçesindeki Van yolu üzerindeki polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 bin 245 adet tabanca gövdesi ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.