İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de 2 bin 245 adet tabanca gövdesi ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 2 bin 245 adet tabanca gövdesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 2 bin 245 adet tabanca gövdesi ele geçirildi.


Hakkari Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Yüksekova ilçesindeki Van yolu üzerindeki polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 bin 245 adet tabanca gövdesi ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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