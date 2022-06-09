Hakkari'de 2 bin küçükbaş hayvan dağıtıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de ‘Hayvancılığı Geliştirme Projesi' çerçevesinde 100 aileye yüzde 50 hibe desteği ile 2 bin küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Hakkari'de hayvancılığı Geliştirme Projesi çerçevesinde kent genelinde İl Özel İdaresinin yüzde 50 hibe desteği ile 100 aileye 2 bin küçükbaş hayvan dağıtıldı. Hayvan besicilerine yönelik merkezden 15 kilometre mesafede bulunan Otluca köyünde hayvan dağıtım programı düzenledi. Hayvancılığı gelişme amacıyla yapılan destekle beraber üretici başı 10 olmak üzere 100 aileye bin koyu ve bin keçi olmak üzere 2 bin küçükbaş hayvan dağıtıldı. Küçükbaş hayvan desteği alan çiftçiler 35 yıl devlet kurumundan çalıştıktan sonra hayvancılık ile uğraşmaya başladığını ifade den çiftçiler, "Hakkari İl Özel İdaresinin desteği ile küçükbaş hayvan aldık. Hakkari Valiliğimize ve İl Özel İdaresine destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bölgede hayvancılığın gelişmesi için bu tür desteklerin devam etmesi gerekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.