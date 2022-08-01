Hakkari'de 20 bin kişiye farkındalık eğitimi

Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 23 Mart 2022 tarihinde imzalanan protokolle “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı” kamuoyuna duyurulmuştu. Hakkari'de “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı” çerçevesinde yaygın eğitim ve farkındalık çalışmaları 2022 yılı içerisinde 20 bin erkeğe, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri vereceği belirtildi.

“Kadına El Kal-Ka-Maz” sloganıyla Hakkari'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Hakkâri Belediyesi, Hakkâri Adliyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü tarafından oluşturulan eğitim komisyonu ekiplerinin katılımlarıyla, #KadınaElKalkamaz mottosu çerçevesinde hazırlanan video, broşür ve afişler kullanılarak, halkın yoğun olduğu cadde ve meydanlarda bilgilendirme faaliyetleri yürütüldüğü ifade edildi.

Valilik tarafından oluşturan eğitim ekipleri; halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlarda, kahvehane, kıraathane, kuaför, berber, taksi durakları, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım, pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, Hakkari Belediyesi Açık Hava Sinema etkinliklerinde, cuma günü cami giriş ve çıkışlarında bulunan erkeklere bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri vererek broşür dağıtılacak.