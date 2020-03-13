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Hakkari'de 20 metreyi aşan karla mücadele

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi 2 bin 867 rakımlı Tekelli Fidan Tepe yolu yolunda 20 metreye kadar yükselen karla mücadele eden İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi yer yer zor anlar yaşadı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi 2 bin 867 rakımlı Tekelli Fidan Tepe yolu yolunda 20 metreye kadar yükselen karla mücadele eden İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi yer yer zor anlar yaşadı.


Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi yüksek kesimlerdeki karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi 2 bin 867 rakımlı Tekelli Fidan Tepe yolu yolunda 20 metreyi bulan karda yer yer zor anlar yaşayan İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi yüksek kesimlerdeki yolları açmaya devam ediyor. 2 iş makinesi ve 3 personel ile 2 bin 867 rakımlı Fidan Tepede yapılan karla mücadele çalışması ağır kış şartlarını gözler önüne serdi.

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