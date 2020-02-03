Hakkari'de 20 yerleşim yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağış nedeniyle halen kapalı olan 20 yerleşim yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.
Hakkari'de etkili olan kar yağış nedeniyle halen kapalı olan 20 yerleşim yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 1 köy ve 3 mezra, Çukurca'da 3 köy ve 7 mezra, Yüksekova'da 1 köy ve 3 mezra ile Yüksekova ilçesinde 3 köy ve 9 mezra olmak üzere toplam 20 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını belirtilerek, yolların açılması için çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü belirtildi.