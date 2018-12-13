Hakkari'de 2018 masa başı deprem tatbikatı

Hakkari Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "Masa Başı Deprem Tatbikatı" yapıldı.

Hakkâri Üniversitesi Rektörlüğünün konferans salonununda ‘yapılan Hakkari Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı'na Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Mustafa Pala ve İdris Koç, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, 26 kurumdan oluşan hizmet grubu, AFAD personeli ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye genelinde meydana gelen depremlerin yer aldığı görüntülerin izletilmesinin ardından AFAD Müdürü Özgür Bostancı, yaşanabilecek olası olaylar hakkında bilgiler verdi. Bu tür tatbikatların önemli olduğunu belirten Bostancı, olası olaylara en kısa sürede müdahale etmek amacıyla zaman zaman tatbikatlar düzenlediklerini söyledi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise, olası bir afet durumu karşısında burada senaryo gereği ihtiyaç duyulacak ve yerinde tespitler yapılacağını söyleyerek, “Olası afetler durumunda elimizdeki güç kaynaklarını deprem yerine yönlendireceğiz. En hızlı ve en etkin şekilde ulaştırılması ve gözden geçirilmesinin değerlendirmesini yapacağız. Burada bizde acil durum esnasında hangi görevi kim nasıl yapacak. Bunları da afet öncesi uygulamalı olarak görmemiz gerekiyor. İlimizde 7 şiddetinde bir depremin gerçekleştirilmesi durumunda olacak zararları, tedbirleri ve hazırlıkları burada AFAD'ın ilgili tüm kurum ve kuruluşların, vatandaşlarımızın neler yapacaklarını senaryo çerçevesinde göreceğiz. Hakkari ilimiz birinci deprem kuşağında bulunuyor. Özelikle Yüksekova ilçemizde bir fay hattının geçtiğini biliyoruz. Ülkemiz acı tecrübelerden geçmiştir. Ülke olarak bu acı tecrübelerden geçtiğimiz için daha hazırlıklıyız” dedi.

Konuşmaların ardından senaryo gereği yaşanan 7.0 şiddetindeki deprem felaketinin ardından kriz masası oluşturularak, çalışmalar yönetildi.

Yaklaşık 2 saat süren tatbikat sona erdi.