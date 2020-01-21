Hakkari'de 2019 SOGEP Güdümlü Projelerin protokolü imzalandı

Hakkari'de 2019 SOGEP Güdümlü Projelerin protokolü Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından imzalandı.

Valilikte düzenlenen 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Güdümlü Projelerin imza törenine Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Engelleri Üreterek Aşıyorum ve Hakkâri'de Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu Projesinin Hakkari'ye hayırlı olmasını diledi. DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile birlikte projelerin protokolüne imza atan Vali Akbıyık, bu projeler sayesinde birçok kişinin istihdam edileceğini belirterek, 2020 yılında ise kurulacak tekstil atölyesi ve halı fabrikasının faaliyete geçmesi ile birlikte yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise, projelerin Hakkari'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından (DAKA) yapılan açıklamada ise, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak, üretkenlik ve yetenek gelişimini desteklemek amacıyla yürütülen 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) başvuru sonuçlarının Bakanlık tarafından 30 Aralık 2019 tarihinde ilan edildiği belirtilerek, “Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşan TRB2 Bölgesinden ajansımız koordinasyonunda hazırlanan ve Bakanlık tarafından desteklenmeye hak kazanan 6 projenin toplam bütçesi 8 milyon 288 bin 521.40 TL olup toplam hibe tutarı ise 6 milyon 630 bin TL'dir. Hakkari ilinden başvurusu yapılan 2 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Destek almaya hak kazanan projelerden biri olan Engelleri Üreterek Aşıyorum Projesinin yürütücüsü Hakkâri Valiliğidir. Projenin toplam bütçesi 1 milyon 73 bin 61.40 TL, destek miktarı ise 950 bin TL'dir. Proje kapsamında Hakkari'de engellilerle ilgili envanter çalışması yapılarak, politika geliştirilmesi, kurumlar arası işbirliğinin sağlanması ve il engelli eylem planının hazırlanması, Hakkâri'deki 18 yaş altı engelli bireyler, aileleri ve öğretmenlerine etkin destek sağlanması amacıyla Hakkâri merkez ve Yüksekova ilçesinde engelli merkezleri kurulacaktır. Bu merkezlerde 18 yaş üstü engelli bireylere ilgi ve yeteneklerine göre mesleki beceri kazandırılması ve hediyelik eşya, seramik, tekstil, trikotaj gibi ürünleri atölyelerde üreterek aile ve şehir ekonomisine katkıda bulunmaları sağlanacak ve tüm engelli bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşama katılımlarının sağlanması yoluyla sosyal yaşama dahil edilmelerine yönelik çalışmalar yürütülecektir. Destek almaya hak kazanan diğer proje olan Hakkâri'de Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu Projesinin yürütücüsü Hakkâri İl Özel İdaresidir. Projenin toplam bütçesi 1 milyon 890 bin 600 TL, destek miktarı ise 1 milyon 500 bin TL'dir. Proje kapsamında Hakkâri merkez, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde 300 metrekarelik prefabrik yapılar kurmak suretiyle kilimcilikte ve el sanatlarında yenilikçi modelleri tasarlayarak ürün çeşitlendirmesi yapılacak ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi sağlanacaktır. Bunun yanında yöredeki yünlerin ve doğal bitkilerin (kök boya olarak kullanılmak üzere) katma değerli ürüne dönüştürülerek hem kilim atölyesinde kullanılması hem de tekstil üretimi yapan firmalara pazarlanması sağlanacaktır” denildi.