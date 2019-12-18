Hakkari'de 2019 yılı TAMP masa başı tatbikatı

İl Özel İdaresi konferans salonunda Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında yapılan Hakkari 2019 TAMP Masa Başı Tatbikatına vali yardımcıları İdris Koç ve Mustafa Duruk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, tüm kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında konuşan Vali Akbıyık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan masa başı tatbikatının önemine değindi. Vali Akbıyık, “Memleketimizde maalesef zaman zaman deprem, sel ve yoğun mülteci gibi krizler olabilir ya da daha farklı afetlerde devlet ve kamu görevlisi olarak ve tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak her türlü imkan ve personelimizle hazır olmamız gerekiyor. Afetler, ülkemizde ve dünyada meydana geliyor. Sakarya depremi, çok yakın zamanda Van depremi meydana geldi. Hakkari ilimiz de birinci derece deprem kuşağında bulunmaktadır. Hatta Yüksekova ilçesinde bildiğimiz kadarıyla bir fay hattı geçiyor. Vatandaş ve kamu personeli olarak, kurum kuruluşlar olarak her türlü tedbirimizi hazırlayıp, bu tip durumlarda anında hareket etmemiz gerekir. Bu afetlerle ilgili öncelikle vatandaşlar olarak, kamu görevlisi olarak bir afet olmadan önce tedbir almamız gerekiyor. Bugün burada masa bası tatbikatında olası bir durumda neler yapacağımızla ilgili tedbirlerimizi gözden geçireceğiz” dedi.

Meydana gelen depremler ve yapılan müdahalelerle ilgili slayt gösteriminin ardından konuşan Hakkari AFAD Müdürü Resul Karadeniz, alınacak tedbirler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Daha sonra tatbikat senaryosunda belirtilen olayların akışına göre başta AFAD İl Müdürlüğü ve diğer kurum yetkililerinin ana hizmet sorumluları, görevlerini yerine getirdi. Programın sonunda Vali Akbıyık, tatbikatın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurum müdürleri ve personellerine teşekkür etti.