Hakkari'de 202 sokak hayvanına kuduz aşısı yaptırıldı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve veteriner teknikeri Fatih Çiftçi ve ekibi imkanlar dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezide Ramazan ayı içerisinde ortalama 120 vakaya müdahale edilirken, 202 başıboş sokak hayvanına ise kuduz, iç ve dış parazit ile sağlık taraması yapıldı.

Belediye ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için de çalışmalarını sürdürüyor.