Hakkari'de 2022-2023 futbol sezonu açılışı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan programda bir konuşma yapan Hakem ve Gözlemciler Derneği Hakkari İl Başkanı Seyfullah Kaya, "2022-2023 Hakkâri futbol sezonunu açmış bulunmaktayız. Derneğimiz ve İl Hakem Kurulu başkanlığımızla beraber sezona hazır olduğumuzu, bu konuda görev yapacak hakemlerimizi en iyi şekilde, sezona hazırlamak için büyük çaba sarf etmekteyiz. Hakkâri futbol sezonunda ve klasmanda görev yapacak hakemlerimiz sezona hazır bir durumdadır. Temel amacımız, Hakkâri futboluna genç ve yetenekli hakemlerimizle destekte sağlamaktır. İlimizi ziyaret eden ve açılışımıza katılan, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Doç.Dr. Recep Müniroğlu'na şahsım ve spor camiası adına Şükranlarımı sunuyorum, hoş geldiniz şeref verdiniz. Ayrıca bizleri yalnız bırakmayarak açılışımıza katılan değerli hocamıza ve tüm misafirlere de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Programda bir konuşma yapan Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve 8.Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi Doç.Dr. Recep Sürhat Müniroğlu, “Hakkâri'de bulunmaktan büyük onur duymaktayım. Merkez Hakem Kurulu olarak Hakkâri'ye büyük önem vermekteyiz. Hakkâri genç bir nüfusa sahip, burada sporu seven bir halk ve gençlik var. Hakkâri spor konusunda başarı sağlayacak bir potansiyele sahip bir il. Hakkâri'deki genç hakemlerimiz ileriki yıllarda, Türk futboluna büyük katkı sağlayacaklarından eminim. Bu başarıyı sağlamak için çok çalışmaları gerek. Bizlerde gereken desteği kendilerine sağlayacağız. Benim anne tarafım Hakkâri ve Van bölgesi onun için Hakkâri benim gönlümde yeri bir başkadır” dedi.

Açılışa Merkez Hakem Kurulu Üyesi, 8.Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi Doç.Dr. Recep Sürhat Müniroğlu, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, İl Hakem Kurulu Başkanı Erol Hanlıgil, Futbol İl Temsilcisi, Eski İl Hakem Kurulu Başkanı Turan Şimşek. Kulüp Başkanları ve İlde görev yapan hakemler ve gözlemciler katıldı. Açılış töreni kesilen pasta ve fotoğraf çekimlerinden sonra akşam yemeğiyle son buldu.