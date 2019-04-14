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Hakkari'de 205 şehidin emanetlerine yoğun ilgi

Hakkari’de düzenlenen 33.

Hakkari'de düzenlenen 33. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri ve Şehit Teğmen Abduselam Özatak Sergisi yoğun ilgi görüyor.


Dün Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şubesi Başkanlığı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen ‘33. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri ve Şehit Teğmen Abduselam Özatak Sergisi devam ediyor. Hakkari Üniversitesi Rektörlük Fuaye Salonunda açılan sergiyi, bugün de vatandaşlar ile özel hareket polisleri ziyaret etti.


Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şubesi ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, katılım gösteren herkese teşekkür ederek, serginin 16 Nisan'a kadar halka açık olacağını söyledi.

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