Hakkari'de 21 köy ve 67 mezra yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kapalı bulunan 21 köy ve 67 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 09.00 itibariyle il merkezinde 7 köy ve 22 mezra, Yüksekova ilçesinde 9 köy ve 28 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 5 köy ve 16 mezra ile Derecik ilçesinde 1 mezra yolunun yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi.