'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de 21 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Hakkari genelinde kapalı olan onlarca köy ve mezra yolları yeniden ulaşıma açılırken, halen kapalı olan 21 yerleşim yerinin ulaşıma açılması içinde çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, Hakkari merkezde 1 köy ve 4 mezra, Şemdinli'de 1 köy ve 12 mezra, Çukurca'da 1 köy ve 1 mezra ile Yüksekova ilçesinde ise 1 mezra yolunun ulaşıma kapalı bulunduğunu ifade ettiler. Yetkililer, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.