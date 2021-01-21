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Hakkari'de 213 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 213 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 213 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.


İl merkezinde 10 köy ve 29 mezra, Çukurca'da 4 köy ve 7 mezra, Derecikte 1 köy ve 7 mezra, Şemdinli'de 16 köy ve 63 mezra ile Yüksekova ilçesinde ise 26 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

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