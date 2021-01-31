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Hakkari'de 213 yerleşim yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Hakkari ve ilçelerinde 213 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Hakkari ve ilçelerinde 213 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.


Hakkari'de iki gün belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası Hakkari merkez, Yüksekova, Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde 66 köy, 147 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için İl özel idaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi.

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