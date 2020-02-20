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Hakkari'de 222 yerleşim yeri kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 222 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 222 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.


Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde hayat durma noktasında geldi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 23 köy ve 67 mezra, Çukurca'da 4 köy ve 9 mezra, Şemdinli'de 1 mezra ile Yüksekova ilçesinde 46 köy ve 72 mezra olmak üzere toplam 222 yerleşim yerinin kapandığı belirtildi.


Kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

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