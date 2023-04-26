Hakkari'de 23 Nisan coşkusu devam ediyor

Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından gösteri grupları sahne aldı. Yoğun ilginin gösterildiği program; şiirlerin okunması, koro ve yapılan yarışma ile sona erdi.

Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu Müdürü Übeydullah Demir, programda emeği geçen öğretmen ve öğrenciler ile programa yoğun ilgi gösteren valilere teşekkür etti.

Programa AK Parti Başkan Yardımcısı Naif Karaman, Milli Eğitim Şube Müdürleri Ayhan Turgut ve Sabah Saklı, Okul Müdürü Übeydullah Demir ve çok sayıda veli ile öğrenci katıldı.