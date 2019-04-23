Hakkari'de 23 Nisan coşkusu

Hakkari'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Valilik binası önündeki Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, havanın soğuk olması nedeniyle program Atatürk Kültür Merkezinde devam etti. Programa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Vali yardımcıları Aziz Gölbaşı, İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, CHP Başkan Yardımcıları Metin Koparan, Metin Kahraman, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Program sayı duruşu ve İstiklal Marşı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunması, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün günün önem ve anlamını belirten konuşmaları ile devam etti. Öğrencilerin “Erik dalı gevrektir”, “kaşık oyunu”, “zeybek gösterisi”, “solo türküler”, “dünya hakları defile gösterisi” ve Hakkari yöresi halk oyunları gösterisi yapıldı.

Vali ve beraberindekiler öğrencilerin birbirinden güzel oyunlarını alkışlarla izlediler. Sahneye çıkan ve birbirinden güzel türküler seslendiren öğretmenler ise güzel sesleri ile adeta ünlü sanatçılara taş çıkarttılar. Program sonrası sahneye çıkan Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Vali Akbıyık ile hatıra fotoğraf çektirmek için birbirleri ile yarışan öğrencileri kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise, program sonrası öğrencilere değişik ikramlarda bulunarak bu güzel günlerini kutladılar.

(FT-ŞAK-

- Yüksekova'da 23 Nisan kutlaması

(Fotoğraflı)

Metin Tek

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı tarafından bırakılan çelenk ile başlayan program, Selahaddin Eyyubi Kültür merkezinde devam etti. Programa, Yüksekova Kaymakam Vekili Mustafa Pala, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, Yüksekova Belediye Başkan Vekili Şoreş Diri, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sezgin Kılıçcı, Emniyet Müdürü Haluk Baş, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, kurum amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanana çeşitli gösteriler sunuldu.

Program sonunda protokol öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekti.