Hakkâri'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Hakkâri'de de coşkuyla kutlandı.

Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından şiirler okundu, halk oyunu gösterileri sunuldu.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.