Hakkari'de 23 Nisan kutlaması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Valilik binası önünde düzenlenen çelenk sunma törenine, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve protokol üyeleri katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl kutlamaları, saat 10.00'da, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde Şehit Erol Olçok Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Seher Gülmez günün anlam ve önemini belirten konuşma yapmasıyla program sona erdi.