Hakkari'de 23 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan 23 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 13.00 itibari ile Hakkari merkeze bağlı 2 köy ve 8 mezra ile Yüksekova ilçesinde 2 köy ve 11 mezra olmak üzere kapanan 23 yerleşim yerinin yeniden açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.