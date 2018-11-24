Hakkari'de 24 kasım öğretmenler günü etkinlikleri

Konak Caddesi üzerinde buluna İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan öğretmenler burada kortej halinde Hakkari Valiliği önüne kadar yürüdüler. Burada Atatürk anıtına İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından program Atatürk Kültür Merkezinde devam etti. Programa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı İdris Koç, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Müftüsü Faruk Gürbüz bazı kurum amirleri ile öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği mesajın okunması, Mili Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün anlam ve önemini belirten konuşması ile program devam etti. Burada konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Aziz vatanımızın dört bir yanında, en ücra yerleşim yerinde her türlü zorluğa ve olumsuzluğa rağmen yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına öğretmen Betül Gürbüz'ün konuşması, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin ant içme töreni, video gösterisi, koro ve solo türküler, Reng-i Hakkari sanat topluluğu gösterisi, tiyatro gösterisi, halk oyunları gösterisi, emekli öğretmenlere plaket takdimi ve ödül töreni program sona erdi. Vali Akbıyık ve beraberindekiler öğretmenler ve Reng-i Hakkari sanat topluluğu ekibi ile birlikte toplu fotoğraf çekti.