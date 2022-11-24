Hakkari'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Hakkari'de düzenlenen programla 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başlayan program, daha sonra Atatürk Kültür Merkezinin konferans salonunda devam etti. Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu tarafından icra edilen programda konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, öğretmenliğin fedakarlık mesleği olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlik çok kutsal bir görevdir. Öğretmen aslında inşa eden demek, mimar demek, üreten demektir” dedi.

Program; mesleğe yeni başlamış öğretmenlerin yemin töreni, şiir okunması, video ve halkoyunları gösterisi ile emekli öğretmenlere ‘Hizmet Şeref Belgesi'nin verilmesiyle sona erdi.

Programa Hakkari Vali Yardımcıları Mustafa Berat Kasımoğlu, Halil İbrahim Köroğlu ve Talha Batal, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve öğretmenler katıldı.