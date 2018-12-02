Hakkari'de 24 köy ile 59 mezra yolu ulaşıma kapandı

Dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde bugün saat 09.00 itibariyle 24 köy ile 59 mezra yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu. Hakkari merkezde 9 köy ile 21 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 5 köy ve 38 mezra yolunun ulaşıma kapandığı ifade edilen açıklamada, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğü kaydedildi.