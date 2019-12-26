Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisini devam ettiren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hakkari Valiliği; il merkezine bağlı 6 köy ve 14 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 18 köy ve 37 mezra olmak üzere toplam 24 köy ve 51 mezra yolunun kapandığını açıkladı.

Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi.