Hakkari'de 244 personelle denetim

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de eş zamanlı olarak emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla denetim yapıldı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde eş zamanlı olarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile 21 Kasım 2022 günü ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul ve Çevreleri Denetim Uygulaması' gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Okul ve Çevreleri Denetim Uygulamasında 55 ekip, 244 personel ve 3 köpek unsuru tarafından denetim yapılmıştır. 29 noktada yapılan yol kontrol noktasında; 197 okul çevresi, 70 iş yeri, 11 metruk bina, 10 park bahçe denetimi yapılmış, 2 bin 295 şahıs sorgulanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.