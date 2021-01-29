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Hakkari'de 259 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari’de kar yağışı nedeniyle kapanan 259 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan 259 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.


Etkili olan kar yağışı nedeniyle Hakkari merkezde 18 köy ve 53 mezra, Şemdinli'de 17 köy ve 68 mezra ile Yüksekova ilçesinde 38 köy ve 65 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Yolların yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

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