Hakkari'de 28 kilo 100 gram afyon sakızı ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 28 kilo 100 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesinde 18 Mart 2023 günü Esendere Gümrük Kapısı'nda yapılan çalışmalar sonucunda; narkotik dedektör köpekleri Ayzek ve Bella ile bir araçta yapılan aramada 28 kilo 100 gram afyon sakızı maddesi ele geçirilmiş olup; 1 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.