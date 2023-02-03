Hakkari'de 287 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 287 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkezde 21 köy ve 75 mezra, Çukurca'da 4 köy ve 7 mezra, Derecik'te 3 köy ve 11 mezra, Şemdinli'de 18 köy ve 69 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 20 köy ve 59 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğunu duyurdu. Kapalı 287 köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.