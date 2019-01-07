Hakkari'de 291 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 291 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bir gün tatil edildiği Hakkari'de, birçok yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, merkezde 9 köy ve 22 mezra, Çukurca'da 8 köy ve 14 mezra, Yüksekova'da 57 köy ve 78 mezra ile Şemdinli ilçesinde 20 köy ve 83 mezra olmak üzere toplan 291 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.

Köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.