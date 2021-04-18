Hakkari'de 3 bin 500 rakımdaki su arızası giderildi

Ramazan ayında su arıza ekipleri oruçlu olmalarına rağmen yüksek rakımlı bölgede zor koşullara rağmen vatandaşların su ihtiyacını karşılaması adına çalışmalarını sürdürüyor. Bir başka su arıza ekibi ise maslaklardaki vana arızalarını gidermek için büyük bir çaba harcadı.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkililer şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana şebekede meydana gelen arızaları giderdiklerini belirttiler.