Hakkari'de 3 bin 700 kamyon kar taşındı

Çarşı merkezinde 7 iş makinesi ile karla mücadele çalışmasını sürdüren belediye ekipleri, tonlarca karı kent dışına çıkarttı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri araçların kontrollü geçişini sağlarken karla mücadele ekibi ise karları üst üste yığdırarak kamyonlara yüklüyor. Cumhuriyet Caddesi'ni kar dağlarından arındıran ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmaları binalarının önünde izleyen vatandaşlar, Hakkari'nin kara gömüldüğünü belirttiler. Bugün yağan karın bile kenti yaşanılmaz hale getirdiğini ifade eden vatandaşlar, belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu çarşı merkezinin kardan temizlendiğini kaydetti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da, çarşı merkezinden kent dışına şu ana kadar 3 bin 700 kamyon kar taşıdıklarını belirtti. Belediye ekiplerinin 14 iş makinesi ve 40 personel ile görev yaptığını söyleyen Vali Akbıyık, yolların kapanmaması için azami gayret gösterdiklerini ifade etti.