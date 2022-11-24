İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de 3 bin 951 paket kaçak sigara ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 bin 951 paket kaçak sigara ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 bin 951 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce yapılan istihbarı çalışmalar ve asayiş uygulamaları neticesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda 3 bin 951 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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