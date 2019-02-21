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Hakkâri'de 3. Kar Festivali başlıyor

Hakkari Valiliği desteğiyle “3.

Hakkari Kar Festivali” düzenleneceği belirtildi.


Hakkâri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hakkâri Belediyesi işbirliği ile 3 Mart 2018 tarihinde Hakkâri Kayak Merkezinde “3. Hakkâri Kar Festivali” gerçekleştirileceği belirtildi. Hakkari Valiliğinin destekleriyle geçtiğimiz yıllarda başlatılan festival ile kentin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve değerlendirilmeye açılması, iki ülkeye sınırı bulunan Hakkâri'nin bir turizm iline dönüşmesi, Hakkari'nin tanıtımı ve imajına olumlu katkı sağlanması, il dışındaki yatırımcıların ekonomik açıdan dikkatlerinin bölgeye çekilmesi ve bölgeye ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik alanlarda yatırımların çekilmesi, sosyal dayanışma ve kaynaşmanın pekişmesi ile kış turizminin canlandırılması amaçlandığı ifade edildi.


Festival kapsamında Hakkâri Kayak Merkezinde kurum stantlarının gezilmesi, meşaleli kayak & snowboard ile protokolü karşılama ve açılış konuşmaları, halk oyunları gösterisi, güreş müsabakası, dengbej dinletisi, kar raftingi gösterisi, kayaklı koşu yarışması (biatlon), dart sporu gösterisi, ödül töreni, yemek arası ve resim sergisinin gezilmesi, konser ve halay gibi etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.

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