Hakkari'de 3. Kar Festivali

Hakkari'de 2800 rakımlı kayak merkezinde düzenlenen 3. Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkâri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hakkâri Belediyesi işbirliği ile iki ülkeye sınırı bulunan kentin bir turizm iline dönüşmesi ve imajına olumlu katkı sağlanması amacıyla Hakkari Kar Festivali'nin bu yıl 3'üncüsü düzenlendi. Kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan Hakkari Kayak Merkezi'nde düzenlenen festival, kar yağışı altında renkli görüntülere sahne oldu. Kar ve aşırı yoğunluktan dolayı onlarca araç bir süre yolun açılmasını bekledi. İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dileberoğlu, trafik ekipleri ile birlikte vatandaşlara yardım ederek araçlarının geçişlerine yardımcı oldu.

Vali İdris Akbıyık ve beraberindekilerin kurum stantlarını gezmesi ile festival start aldı. Meşaleli kayak ve snowboard gösterisi ile protokolün karşılandığı programda halka seslenen Vali Akbıyık, kayak merkezinde 50 kişilik otel yapacakları müjdesini verdi. Vali Akbıyık, “Çok güzel bir manzara var. Bütün Hakkari, bütün Türkiye burada. Hakkari halkı genci, çocuğu, yaşlısı ve sporcusu ile burada. Hakkari, güzelliklerin, sanatın, sporun, festivalin, yatırımların ve hizmetin memleketi olacak. Artık eski günlerde gördüğümüz şiddet ve terörü çok şükür Hakkari'de görmüyoruz. Hakkari halkı her kesimi ile devletiyle ve milletiyle beraberdir. Bu birlik ve beraberlik hizmetler ve yatırımlarla devam edecek. Allah'ın izni ile kayak merkezine 50 yataklı otel yapacağız ve bunun müjdesini de burada veriyorum” dedi.

Vali Akbıyık ve komutanlar halkla birlikte halay çekti

Vali Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Yüksekova 3. Tugay Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve polis memurları, vatandaşlarla kol kola girerek Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çektiler. Festival kar raftingi gösterisi, Reng-i Hakkâri Topluluğu'nun sahne alması, halk oyunları, güreş müsabakası, dengbej dinletisi, kayaklı koşu yarışması (Biatlon) ve değişik etkinlikler ve konserle devam etti. Festivalde kızak, poşet ve değişik yöntemlerle kayan vatandaşlar doyasıya eğlendiler. Hakkari Belediyesi çocuklar için mega şişme oyun parkı etkinliği düzenlerken, festivalde vatandaşlara yemek ve çay ikramı yapıldı.