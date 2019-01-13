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Hakkari'de 3 metrelik buz sarkıtları oluştu

Hakkari’de havaların soğumasıyla birlikte çatılarda 3 metreyi aşan sarkıtlar oluştu.

Hakkari'de havaların soğumasıyla birlikte çatılarda 3 metreyi aşan sarkıtlar oluştu.


Dondurucu soğukların yaşandığı Hakkari'de evlerin saçaklarında oluşan buz sarkıtları görenleri hayrete düşürüyor. Merzan Mahallesi'nde ikamet eden Musa Bor'a ait 2 katlı evin çatısında oluşan buz sarkıtları ilginç bir görüntü oluşturdu. Evin yanından geçen vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirerek sosyal medyada paylaştığı sarkıtlar tıklanma rekoru kırdı. İsa Bor adlı vatandaş, evin her iki katında oluşan buz sarkıtlarının 3 metreyi geçtiğini söyledi.

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