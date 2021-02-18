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Hakkari'de 3 ton 300 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 ton 300 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 ton 300 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Yüksekova ilçesi yol güzergâhında batı illerine sevkiyat halinde olan bir tırın durdurulduğu belirtildi. Yapılan aramada aracın dorse kısmında saklanmış vaziyette uyuşturucu üretiminde kullanılan toplam 3 ton 300 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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