İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100.

Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı törenle kutlandı.


Valilik önünde düzenlenen tören, Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı mesajı okundu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.


Program Vali İdris Akbıyık'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle son buldu.


Programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Emre Özelgün, Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.