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Hakkari'de 30 köy ve 66 mezra yolu kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 30 köy ve 66 mezra yolu ulaşıma kapandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 30 köy ve 66 mezra yolu ulaşıma kapandı.


Akşam saatlerinde başlayan ve okulların bir gün tatil edildiği Hakkari merkez ve Çukurca ilçesinde kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada ise, 08.30 itibariyle il merkezinde 20 köy ve 44 mezra, Çukurca'da 8 köy ve 14 mezra, Yüksekova'da 2 köy ve 8 mezra olmak üzere toplam 30 köy ve 66 mezra yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu.


Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürü.

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