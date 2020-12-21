Hakkari'de 30 yıllık ulaşım çilesi sona erdi

Kasım ayı sonunda 70 hanelik ve 600 nüfuslu Ağaçdibi köyünü 50 yılık çığ kabusunda kurtaran Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi, bu defa da 30 yıllık teleferikli ulaşım çilesine son verdi. Kent merkezinde 7 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Helil bölgesinde 1992 yılında alabalık tesisi kuran Çallı ailesi, burada bir nebzede olsa kentin bir bölümünün alabalık ihtiyacını karşılamaya başladı.

Dağların altında bulunan Helil Deresi üzerinde kurdukları derme-çatma teleferikle ulaşımlarını ilkel yöntemlerle sağlayan engeli Mehmet Çallı, Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine müracaatta bulunarak kendilerine yardımcı olması ricasında bulundu. Engelli Mehmet'in bu isteğini geri çevirmeyen İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Helil Deresi üzerinde menfez döşeyerek 30 yıllık teleferik çilesine son verdi. Yaz aylarında kabaran dere yatağının tesislere zarar verilmemesi içinde dere ıslahı yapılarak Çallı ailesini bu sıkıntıdan kurtardı.

Dere ıslahı yapan il özel idaresine ait iş makinesinin başından bir an olsun ayrılmayan Mehmet Çallı, çok sevinçli olduğunu belirterek, 4 ailenin bu tesislerde geçimini sağladığını söyledi. Üniversite mezunu olduğunu ve iş bulamadığı için babasının kurduğu alabalık tesislerinde çalıştığını ifade eden Çallı, kendilerinin ilkel ulaşımdan kurtaran Hakkari Valililiği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği alkışlayarak teşekkür etti.

Ev ihtiyaçlarını teleferikle karşıdan karşıya geçiren engelli Mehmet'in ağabeyi İdris Çallı ise “1992 yıldan beridir teleferikle ev ihtiyaçlarımızı taşıyoruz. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresine müracaat ettik. Sağ olsunlar dere üzerinde menfez kurdular ve dere ıslahı yaptılar. 30 yılık ulaşım çilemize son veren valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.