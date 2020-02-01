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Hakkari'de 307 yerleşim yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 307 yerleşim yolunu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 307 yerleşim yolunu ulaşıma kapandı.


İl genelinde önceki gün öğle saatlerinde etkili olan ve belirli aralıklarla etkisini sürdürürken kar yağışı sonrası 95 köy, 212 mezra yolu olmak üzere 307 yerleşim yolunun ulaşıma kapandı. Hakkari Valiliği yetkilileri kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi genel Sekreterliği karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü ifade ettiler.

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